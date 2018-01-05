İhraç Edilen 7 Öğretmene PKK Propagandasından Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde 6-7 Ekim Kobani eylemleri ve sonrasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen ve KHK ile ihraç edilen 7 öğretmen polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.



6-7 Ekim 2014'te Pazarcık'ta yapılan Kobani eylemleri ve sonrasında düzenlenen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlarla ilgili olarak Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Eylemler sırasında çekilmiş görüntüleri incelemeye alan polis, 3 aylık çalışma sonunda terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini belirledi.



KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen şüpheliler, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak, devleti ve hükümeti alenen aşağılama ile yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak suçlarından işlem başlatıldı.



Sorguları devam eden 7 eski öğretmenin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



- Pazarcıkkahramanmaraş