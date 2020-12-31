İHO EBRAR Van'da kömür yardımında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İHO EBRAR Van'da kömür yardımında bulundu

31.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:03
İHO EBRAR Van'da kömür yardımında bulundu

Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO EBRAR, Van'da maddi durumu düşük ailelere soba ve kömür yardımında bulundu.

Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO EBRAR, Van'da maddi durumu düşük ailelere soba ve kömür yardımında bulundu.

Merkezi Hollanda'da bulunan Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO EBRAR, Van temsilcileri aracılığı ile daha önce belirlenen muhtaç ailelere soba ve kömür desteğinde bulundu. Daha önce soba ihtiyacı olduklarını bildiren ailelere yeni soba ile birlikte kömür yardımında da bulunduklarını ifade eden İHO EBRAR Van yetkililerinden Yunus Tay, "İHO EBRAR'ın göndermiş olduğu yardımları, daha önce belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Yardımları ailelerimize ulaştırdığımızda yaşadıkları sevince bizlerde ortak olduk. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla daha fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Bu anlamda desteklerini bizlerden esirgemeyen hayırsever ailelerimizden Allah razı olsun" dedi.

Yapılan yardımlardan dolayı mutluluklarını dile getiren aileler ise İHO EBRAR yetkililerine teşekkür ettiler. - VAN

İHO EBRAR Van'da kömür yardımında bulundu
İHO EBRAR Van'da kömür yardımında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Engin Özkoç Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Çağla Şıkel Tamer Karadağlı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İHO EBRAR Van'da kömür yardımında bulundu - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 00:04:02. #1.14#
title