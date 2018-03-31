Iho Ebrar'dan Elazığ'a Yardım

Merkezi Hollanda'da bulunan Uluslararası Yardım Kuruluşu (IHO EBRAR), 30 aileye temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Elazığ Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği aracılığıyla yardım kolileri daha önceden tespit edilen ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.

Umut Kervanı İl Temsilcisi Yavuz Öner, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde mağdur, muhtaç ve yetimlere yardım yaptıklarını söyledi.



Elazığ'da 30 ihtiyaç sahibi aileye temizlik malzemesi dağıttıklarını belirten Öner, "Amacımız hayır sahipleriyle muhtaç insanlar arsında köprü olmak." diye konuştu.



Maddi yardımın yanında ailelere psikolojik destekte verdiklerini kaydeden Öner, sadece merkeze değil ilçelere de yardım ulaştırdıklarını kaydetti.