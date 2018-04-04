İhlâs Vakfı Hayırseverlerin Yardımlarını Somali'ye Yolladı

İhlas Vakfı'nın, yoksulluk ve kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Somali için organize ettiği 'Somali Yardım Kampanyası' hayırseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Bağışlanan yardımlar konteynera yüklenerek Somali'ye gönderildi.

Yurt içi ve yurt dışında 44 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı'nın, yoksulluk ve kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Somali için organize ettiği yardım kampanyası büyük ilgi gördü.

Somali için başlatılan yardım kampanyasına, kuru gıda başta olmak üzere giysi, ayakkabı ve onlarca çeşit malzeme bağışlandı. Somalice ve Arapça basılan 45 bin kitap ve Kur'an-ı Kerim de konteynera yüklenerek Somali'ye gönderildi. 'Somali Yardım Kampanyası'na hayırseverler tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden İhlas Vakfı Koordinatörü Bahtiyar Çalışkan, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Çalışkan, yardım malzemelerini taşıyan geminin İstanbul Ambarlı'dan yola çıktığını ve yardımların yaklaşık bir ay sonra Somali'ye ulaşacağını söyledi. Yardım malzemeleri İhlas Welfare Foundation ve Somalia Voice Derneği tarafından Ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. - İSTANBUL