İhlas Pazarlama çalışanları motivasyon toplantısında buluştu

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğünün ofis müdürleri, birim sorumluları ve çalışanları, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez düzenlenen motivasyon toplantısında bir araya geldi.

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğünün ofis müdürleri, birim sorumluları ve çalışanları, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez düzenlenen motivasyon toplantısında bir araya geldi. Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Bu süreçte bazı iş yerleri personel çıkarırken, biz 50 kişiye yakın arkadaşımızı işe alarak istihdam sağladık" dedi.

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğünün çalışanları, normalleşme dönemiyle birlikte düzenlenen motivasyon toplantısında buluştu. Toplantıya; ofis müdürleri, birim sorumluları ve bölge çalışanları katıldı.

Pandemi dolayısıyla toplantılara ara verdiklerini ifade eden İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Normalleşmeyle bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Pandemi sürecini çok şükür iyi idare ettik" dedi.

"Bazı iş yerleri personel çıkarırken biz istihdam sağladık"

Bazı çalışan arkadaşlarının korona virüse yakalandığını aktaran Arslan, "Korona virüsüne yakalanan arkadaşlarımızdan hiçbiri hastaneye yatmadı. Bu süreçte bazı iş yerleri personel çıkarırken, biz 50 kişiye yakın arkadaşımızı işe alarak istihdam sağladık. Bundan dolayı şirketimizle ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Arslan, şöyle devam etti:

"15 tane mağazamız var ve uygun yerlerde yine açmayı düşünüyoruz. Hem cirolarımızı artırıp hem de gençlerimize yeni iş imkanı sağlamış olacağız. Müşterilerimizin ihtiyacı olan beyaz eşyadan elektrikli ev aletlerine kadar bütün ihtiyaçlarını uygun taksit imkanları ile karşılamak istiyoruz. Özellikle sezonun açılması nedeniyle yeni evlenecek çiftler için kampanyalı düğün paketleri hazırladık. Evlenecek çiftlerimizi mağazamıza bekliyoruz."

Toplantının ardından çalışma alanlarında başarı sağlayan personellere plaket verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı