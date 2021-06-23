İhlas Pazarlama çalışanları motivasyon toplantısında buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhlas Pazarlama çalışanları motivasyon toplantısında buluştu

İhlas Pazarlama çalışanları motivasyon toplantısında buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğünün ofis müdürleri, birim sorumluları ve çalışanları, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez düzenlenen motivasyon toplantısında bir araya geldi.

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğünün ofis müdürleri, birim sorumluları ve çalışanları, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez düzenlenen motivasyon toplantısında bir araya geldi. Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Bu süreçte bazı iş yerleri personel çıkarırken, biz 50 kişiye yakın arkadaşımızı işe alarak istihdam sağladık" dedi.

İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğünün çalışanları, normalleşme dönemiyle birlikte düzenlenen motivasyon toplantısında buluştu. Toplantıya; ofis müdürleri, birim sorumluları ve bölge çalışanları katıldı.

Pandemi dolayısıyla toplantılara ara verdiklerini ifade eden İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Normalleşmeyle bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Pandemi sürecini çok şükür iyi idare ettik" dedi.

"Bazı iş yerleri personel çıkarırken biz istihdam sağladık"

Bazı çalışan arkadaşlarının korona virüse yakalandığını aktaran Arslan, "Korona virüsüne yakalanan arkadaşlarımızdan hiçbiri hastaneye yatmadı. Bu süreçte bazı iş yerleri personel çıkarırken, biz 50 kişiye yakın arkadaşımızı işe alarak istihdam sağladık. Bundan dolayı şirketimizle ve yöneticilerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Arslan, şöyle devam etti:

"15 tane mağazamız var ve uygun yerlerde yine açmayı düşünüyoruz. Hem cirolarımızı artırıp hem de gençlerimize yeni iş imkanı sağlamış olacağız. Müşterilerimizin ihtiyacı olan beyaz eşyadan elektrikli ev aletlerine kadar bütün ihtiyaçlarını uygun taksit imkanları ile karşılamak istiyoruz. Özellikle sezonun açılması nedeniyle yeni evlenecek çiftler için kampanyalı düğün paketleri hazırladık. Evlenecek çiftlerimizi mağazamıza bekliyoruz."

Toplantının ardından çalışma alanlarında başarı sağlayan personellere plaket verildi. - İZMİR

İhlas Pazarlama çalışanları motivasyon toplantısında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Elmas Mert Müldür Metin Oktay Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhlas Pazarlama çalışanları motivasyon toplantısında buluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:03:48. #1.15#

title