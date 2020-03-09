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İhlas Medya'ya ödül yağdı

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler 11. RADEV Artı Ödülleri" sahiplerini buldu.

09.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:50
İhlas Medya'ya ödül yağdı

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler 11. RADEV Artı Ödülleri" sahiplerini buldu. "Yılın Pozitif Medya Temsilcisi" İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçilirken, "Yılın Pozitif Haber Ajansı" ödülü İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) oldu. "Yılın Pozitif TV Haber Kanalı" ödülüne ise TGRT Haber layık görüldü.


RADEV tarafından "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" temasıyla düzenlenen "11. RADEV Artı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara Milli Kütüphane konferans salonunda düzenlenen törene kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Gecede birçok dalda ödül dağıtıldı.


"By Sempatik" lakabıyla tanınan sunucu ve RADEV Başkanı Yusuf Erbaş, "Biz Radyo Evi Derneği olarak negatifi pozitife çevirenlere bir destek olmaya çalıştık" dedi. Erbaş, "Radyo bir hayat tarzıdır. Tarzınızdan asla vazgeçmeyin. Sunucusuz radyoya 'hayır' diyoruz ve 'radyo hayatın ta kendisidir' diyoruz. 'Radyo hayatın eğitim okuludur' diyoruz. Bu eğitim okulunda hep sizler bizlere bir şeyler öğretin, bizler de topluma duyuralım. Ülkemiz güzel olsun, Türkiye güzel olsun" ifadelerini kullandı.


İhlas Medya'ya 3 ödül birden


Gecede "Yılın Pozitif Medya Temsilcisi", İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçildi. "Yılın Pozitif Haber Ajansı" ödülüne İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görülürken, "Yılın Pozitif TV Haber Kanalı" ödülü ise TGRT Haber'in oldu. Ödülleri İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İHA adına İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, TGRT Haber adına ise TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan aldı.


Pozitif belediye başkanlarına ödül


Yılın pozitif belediye başkanlarının da seçildiği gecede, çevre alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi. Eğitim alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. Turizm alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı seçildi.


RADEV Muzaffer Sarısözen Onur Ödülü ise Süleyman Şenel'in oldu. Ayrıca Yılın Hayata Artı Ödülü'nün sahibi 10 yaşında beş kitap yazan Hüseyin Mirhat Coşkun oldu. Yılın Pozitif Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü ise Mülteciler ve Medya Buluşmaları ile SGDD/ASAM adına SGDD Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Özen'e gitti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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