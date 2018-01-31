IHAAW133604-SIY/31-01-2018

- İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın konuğu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mümbiç'e harekat yapılıp yapılmayacağına ilişkin, " Türkiye bunu çok net söyledi. Biz buradaki gelişmelere izin vermeyiz dedik ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Afrin içinde biz açık açık söyledik. Şimdi aynı şeyi Mümbiç için söylüyoruz, Fırat'ın doğusu için de söylüyoruz. Niyetimizi gizlemiyoruz. Hem ABD'li yetkililere hem de başka ülkelerin yetkililere açık söyledik. Burada PKK, PYD, YGP ve DEAŞ terör örgütlerinin varlığı devam ettiği sürece, Türkiye'ye tehdit devam ediyor demektir. Türkiye bu tehditle yaşayamaz, onları bölgeden biz temizleriz. ya siz onların bölgeden temizlenmesinde bize yardımcı olun ya da biz kendi imkan ve kabiliyetlerimizle bunu yaparız" dedi. 31.01.2018 13: 36: 04 TSI

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