İhlas Marmara Evleri 1 Sitesi Bisiklet Yarışı şenliğe dönüştü
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İhlas Marmara Evleri 1 Sitesi Bisiklet Yarışı şenliğe dönüştü

İhlas Marmara Evleri 1 Sitesi Bisiklet Yarışı şenliğe dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en güzel sitelerinden biri olan İhlas Marmara Evleri 1 sitesinde 7 ayrı yaş kategorisinde toplam 120 yarışmacının yer aldığı bisiklet yarışması yapıldı.

Türkiye'nin en güzel sitelerinden biri olan İhlas Marmara Evleri 1 sitesinde 7 ayrı yaş kategorisinde toplam 120 yarışmacının yer aldığı bisiklet yarışması yapıldı. Çok sayıda site sakininin de seyirci olarak katıldığı etkinlik bir şölen havasında geçti.

Yarışma öncesi Site Başkanı Mahmut Küçükdoğan yaptığı konuşmada salgının etkilerinin azalması ile ertelenen, bekletilen bütün etkinlikleri peşpeşe yapacaklarını, bunda amaçlarının hem salgının getirdiği sosyal problemleri gidermek hem de özellikle gençlerin istikbaline olumlu katkılar yapacak sportif, kültürel kazanımlar katmak olduğunu söyledi.

Gençleri yeni kurulan Marmara Evleri Bisiklet Kulübüne katılmaya davet eden Küçükdoğan, Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara katılacak lisanslı bisiklet sporcuları yetiştirmeyi amaçladıklarını ve bundan sonraki ilk hedeflerinin Okçuluk Kulübü kurmak ve site gençleri arasında okçuluk yarışma etkinliği yapmak olduğunu bildirdi. - İSTANBUL

İhlas Marmara Evleri 1 Sitesi Bisiklet Yarışı şenliğe dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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