İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı
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İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı

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İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı

İhlas Mağazası, Türkiye'de 115'inci mağazasını Adana'ya açtı.

İhlas Mağazası, Türkiye'de 115'inci mağazasını Adana'ya açtı. Mağaza, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı.

İhlas Pazarlamaya ait Adana'da ki 4. mağaza Yüreğir İlçesi Kozan Caddesi'nde törenle hizmete açıldı. Törene, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın ile birim müdürleri ve mağaza yetkilileri katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Adana bizim mağazacılık konusunda en önde gelen yerlerimizden birisi. 2020 bizim 100 mağaza hedefimizle bitirdik. 2021'de de 150 mağaza hedefiyle yola çıktık. Allah'ın izniyle de 115'inci mağazayı Adana'da açıyoruz. Bizim için mağazacılık en önemli yatırımlarından bir tanesi" diye konuştu

İhlas Pazarlama'nın birçok konuda atakta olduğu bir dönemi geçirdiğini belirten Korkusuz, daha sonra şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle hem mağazacılıkta hem de su arıtma, temizlik robotu, tüm sektörlerde, abone hizmetlerimizde bayrağı en yüksek yere çekmek için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte keyifle çalışıyoruz. Ortaya koymak istediğimiz katma değerler var. Türkiye'de hiç kimsenin görmediği bir mağazacılığı ortaya koymak istiyoruz. Ailemizin o eski sıcak alışveriş usullerinin yaşandığı ilişkilerin daha sıcak olduğu mağazacılık ortaya koymak istiyoruz. İnşallah bu gönlümüzden geçenleri yapabilmeye gücümüz var. Ekip arkadaşlarımızın inancı, bizim inancımız bunları yapmaya yeterli. Biz mağazacılık ipine kanımız ipe değecek kadar sarılmış durumdayız. İnanıyoruz, yapacağız." - ADANA

İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı
İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı
İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı
İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı
İhlas Mağazası, 115'inci mağazasını Adana'nın Yüreğir ilçesinde açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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