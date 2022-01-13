İhlas Koleji öğrencisi karatede İstanbul ikincisi oldu

İSTANBUL (İHA) - İhlas Koleji öğrencilerinden Alparslan Küçükaltun, İstanbul Okullararası Karate İl Şampiyonası'nda İstanbul ikincisi oldu.

İhlas Koleji öğrencisi Alparslan Küçükaltun 'Okul Sporları' kapsamında düzenlenen İstanbul Okullararası Karate İl Şampiyonası'nda İstanbul ikincisi oldu. Kata müsabakalarına 70 kg kategorisinde katılan Küçükaltun elde etmiş olduğu İstanbul ikinciliği ile bölge müsabakalarında İstanbul'u temsil etme hakkını da kazandı.

İl şampiyonasının ardından konuşan Küçükaltun, İhlas Koleji'ni başarıyla temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade ederek, bölge şampiyonasında birincilik için mindere çıkacağını söyledi. Antrenmanlarını aksatmadan devam ettiğini belirten Küçükaltun, kendisine destek olan tüm öğretmenlerine ve İhlas Koleji ailesine teşekkür etti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Küçükaltun'u başarısından dolayı tebrik ederek, bölge müsabakalarında başarılar diledi. Küçükaltun'un geçtiğimiz aylarda yapılan 11. Wsf Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda iki şampiyonluk elde ettiğine vurgu yapan Yeltekin, "Alparslan 9. Sınıf öğrencisi olmasına rağmen başarıları ile bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki bundan sonraki müsabakalarda da başarıları devam edecek" dedi.

İhlas Koleji'nde birçok başarılı sporcu bulunduğunun da altını çizen Bedri Yeltekin, her zaman olduğu gibi başarılı sporculara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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