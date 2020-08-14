İhlas Haber Ajansı, Lübnan'da 10 yıl önce yapımı tamamlanan Türk hastanesine girdi İhlas Haber Ajansı, Lübnan'da yaklaşık 10 yıl önce yapımı tamamlanan ve iç sorunlar nedeniyle halkın hizmetine açılamayan Türk hastanesine girdi.

İhlas Haber Ajansı, Lübnan'da yaklaşık 10 yıl önce yapımı tamamlanan ve iç sorunlar nedeniyle halkın hizmetine açılamayan Türk hastanesine girdi. Hastanenin Lübnan halkına hizmet verebilmek için 6 ay sonra açılması planlanıyor.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan ve Lübnan'ın iç sorunları nedeniyle işletmeye alınması konusunda sıkıntılar yaşanan yanık ve travma için inşa edilen Türk hastanesi 6 ay sonra halka açılıyor. Hastane, Türkiye tarafından 2010 yılında Sayda kentinde inşa edildi. Türk hastanesi, Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Lübnan sağlık sistemine yardım etmek için 6 ay sonra açılacak.

Hastane yöneticisi Doktor Ghassan Daghman yaptığı açıklamada, "Hastanenin inşa çalışmaları bittikten sonra bazı eksikleri vardı. O zamandan beri eksikleri bitirmek için gerekli para miktarını toplayamadığım için kapalı kaldı. Şimdi ise Türk heyetinin ziyaretiyle Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ile hastane üzerinde konuştuk. İşbirliği için bir anlaşma imzaladık. Türkler bize çoğu konularda yardım ettiler. Hastane açılışı için gerekli tıbbı araç ve personel hazırlanması için 6 ay gerekecek, 6 ay sonra hastane halka açılıyor" dedi.

Hastanenin acil durumlarda, yanıklarda, trafik kazaları ve diğer acil durumlara müdahale etmekte çok önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. Hastane büyük bir coğrafi alanı kapsıyor. Bu hastane yanık ve acil durumlar konusunda Lübnan'ın en gelişmiş hastanelerden biri. Hastanede ameliyathane, 16 yoğun bakım odası, tıbbi acil durumlar için özel bir birim bulunuyor. Ayrıca yoğun bakım dahil olmak üzere 103 yatak da hastanede yer alıyor. Hastane, belediye tarafından sağlanan 14 dönüm arsa üzerine inşa edildi. İnşaat ve donanım maliyetinin ise yaklaşık 20 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan ve açılışı yapılan yanık ve travma merkezinin Lübnan'ın iç sorunları nedeniyle işletmeye alınması konusunda sıkıntılar yaşandı, burada da yine her görüşmelerimizde de bu hastanenin işletmeye alınabileceği hususundaki görüşlerimizi bildirdik. TİKA'dan arkadaşlarımız Lübnan hükümeti ve ilgili kişilerle görüşmeler yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA