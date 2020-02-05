İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın Acı Günü
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İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın Acı Günü

İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babası Mehmet Atakan hayatını kaybetti.

05.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:21
İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın Acı Günü

İhlas Ajansı Bölge Müdürü 'ın babası hayatını kaybetti.


Uzun bir süredir KOAH hastalığı bulunan Mehmet Atakan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Atakan'ın cenazesi bu gün ikindi namazını müteakip Camii Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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