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Ihlara Voleybol Turnuvası'nda PTT'yi 3-0 yenen Kuzeyboru şampiyon oldu

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Ihlara Voleybol Turnuvası'nda PTT'yi 3-0 yenen Kuzeyboru şampiyon oldu

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nın son maçında PTT'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nın son maçında Ptt'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Kuzeyboru ile PTT, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru, PTT karşısında baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 26-24, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip tamamladı.

Kuzeyboru bu sonuçla birinci, PTT ise ikinci oldu.

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzeyboru ve PTT'ye kupa ile madalyalarını takdim etti.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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