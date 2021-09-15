Ihlara voleybol turnuvası düzenlenecek

Aksaray Valiliği ve Kuzeyboru Spor Kulübü, 22-24 Eylül'de Ihlara Voleybol Turnuvası düzenleyecek.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kenti ve önemli turizm alanlarını tanıtma anlamında istişareler düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda Ihlara Voleybol Turnuvası düzenleyeceklerini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti: