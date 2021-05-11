Ihlara Vadisi ve Selime'ye Ukraynalı turist akını

Dünyanın en uzun kanyonları arasındaki Ihlara Vadisi ile kiliseleri, manastırları, irili ufaklı yüzlerce peribacası ve eşsiz manzarasıyla Selime, Ukrayna'dan Kapadokya'ya direk uçuşların başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Dünyanın en uzun kanyonları arasındaki Ihlara Vadisi ile kiliseleri, manastırları, irili ufaklı yüzlerce peribacası ve eşsiz manzarasıyla Selime, Ukrayna'dan Kapadokya'ya direk uçuşların başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesine, 24 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Kapadokya Havalimanına haftada iki kez olmak üzere direkt uçuşlar başladı.

Ihlara Vadisi ile Selime'yi 24 Mart'tan bu yana yaklaşık 30 bin Ukraynalı turist ziyaret etti.

Kafileler halinde gelen ve tur programları kapsamında "Kapadokya'nın incisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisini ziyaret eden turistler, dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında bulunan üç güzergahta doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor.

Vadinin doğal güzellikleri içinde manzaranın tadını çıkaran turistler Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri gibi tarihi mekanları da ziyaret ediyor.

Ukraynalı turistlerden Lyubava Dinepır, AA muhabirine ailesiyle birlikte Ukrayna'dan tatile geldiğini söyledi.

Kapadokya bölgesini tercih ettikleri için çok mutlu olduğunu anlatan Dinepır, şöyle konuştu:

"Kapadokya bölgesi sanki başka bir gezegen gibi, dünya dışı bir yer. Ukrayna'da da güzel yerler var ama buranın doğası ve kültürel zenginlikleri eşsiz. Biz burayı çok beğendik. Özellikle Ihlara Vadisi çok hoşumuza gitti. Kiliseler ve manastırlara bayıldık. İçerisine girdiğimiz anda mistik hava bizleri büyüledi."

Anastasiya Oksana ise Kapadokya bölgesini ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok zengin bir kültüre sahip olduğunu aktaran Oksana, "Kiliselere bayıldım. Hala freskler duruyor. Bunlar bizim Hristiyanlık tarihimizi gayet zengin bir şekilde anlatıyor. Kapadokya bölgesi doğal güzellikleriyle harika bir yer. Ürgüp, Göreme, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali harika yerler. Bu alanları gezip gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"En yakın zamanda tekrar gelmek istiyorum"

Mariya Basiç de Ukrayna'nın Dinipro şehrinden ailesiyle birlikte tatile geldiğini söyledi.

Bölgenin harika bir doğal yapısının olduğunu aktaran Basiç, "Yer altı şehirleri olsun Ihlara Vadisi olsun mükemmel yerleri gezme fırsatı yakaladım. Çok ilginç yerler de gördük. İlk defa böyle Ihlara Vadisi gibi bir kanyona geliyorum. Çok güzel bir yürüyüş yapacağız. En yakın zamanda tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.

Roman Vinnik ise arkadaşlarıyla birlikte Türkiye ve Kapadokya'ya ilk kez geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir Hristiyan olarak Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Kiliselerimize çok iyi bakmışlar. Kovid-19 pandemisi tedbirleri de çok iyi uygulanıyor. Buraların sadece biz turistlere açık olduğunu öğrendim, çok şaşırdım. Harika yerler, herkesin gelip görmesi gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut