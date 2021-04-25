IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
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IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAPADOKYA'NIN incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamada turistler tarafından ziyaret edildi.

KAPADOKYA'NIN incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamada turistler tarafından ziyaret edildi. Havanın güzel olmasıyla vadide yürüyüş yapan Ukraynalı turistler, Melendiz Çayı'na ayaklarını sokarak serinledi, bol bol fotoğraf çekti.

Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah üzerinde bulunan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ne uğramadan geçmiyor. Pandemi döneminde tedbirlerin alındığı vadide maskeyle yürüyüş yapılıyor. 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Kısıtlama nedeniyle Ukrayna'dan gelen turistler, vadiyi gezme fırsatı buldu. Turist kafilesine rehberlik eden Cemal Özoğlu, "Aksaray'ın Ihlara Vadisini Ukraynalı misafirlerimiz çok beğendiler ve 3,5 kilometre bir yürüyüş yaptık. Vadinin içindeki kiliselere hayran kaldılar. Türkiye'de böyle bir yer olduğunu bilmediklerini ve gördükleri doğa ve manzarayı ülkelerine gidince, anlatacaklarını söylediler. Bir de pandemi dolayısıyla vadide sadece yabancı turistler var. Bugün biraz daha rahat davranarak, gezerek güzel bir gün geçirdiler? diye konuştu.

IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI
IHLARA VADİSİ, KISITLAMADA TURİSTLERE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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