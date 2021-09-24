SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu - Haberler
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SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru olduErkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nın son maçında PTT'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AKSARAY (DHA) - Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nın son maçında Ptt'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğinde Aksaray'a düzenlenen turnuva sona erdi. Kuzeyboru ile PTT, turnuvanın final maçında karşı karşıya geldi. Kuzeyboru, PTT karşısında 26-24, 25-23 ve 25-23'lük setlerle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Kuzeyboru bu sonuçla turnuvayı birinci, PTT ise ikinci tamamladı. Galatasaray ise Mert Grup Sigorta karşısında 25-20, 25-14 ve 25-16'lık setlerle müsabakada 3-0 galip geldi.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Asbaşkanı Habib Özbek, "Organizasyonun ilk günüden son gününe kadar galip gelerek turnuvayı birinci bitirdik. Kızlarımız çok profesyonelce oyun sergilediler. Sezon öncesi seyircimiz önüne ilk kez çıkmış olduk ve bunun heyecanını da ayrı bir şekilde yaşadık. Oyuncularımızın seyircisi önünde ne kadar başarılı olduklarını gördük. Aksaray olarak bir ilki gerçekleştirdik. Turnuva boyunca rekabet eden takımları bir araya getirdik ve turnuva dostluk havasında geçti. Bu turnuvanın ikincisini de seneye yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu

SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu
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Haber: SPOR Ihlara Turnuvası'nda şampiyon Kuzeyboru oldu - Haberler
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