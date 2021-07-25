Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
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Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje

Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de tek olan Karacabey ilçesindeki ıhlamur ormanında, ıhlamur rekoltesini artırıp fiyatını düşürecek yeni bir projeye imza attı.

BURSA Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de tek olan Karacabey ilçesindeki ıhlamur ormanında, ıhlamur rekoltesini artırıp fiyatını düşürecek yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında, halen 3 bin hektarda yetiştirilen ıhlamur üretimi 8 bin hektar alana yayılıp, yılda 5 ton olan çiçek üretimi 100 tona çıkarılacak.

?Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi'nin iş birliğinde ıhlamur ağaçlarında yetişen çiçek üretimini artırmak için proje başlattı. Türkiye'nin tek ıhlamur ormanı olan Karacabey'deki bu çalışmayla bölgedeki ıhlamur üretimi yapılan alan ve yetiştirilen çiçek sayısı artırılacak. Ihlamur ağacından 3-4 yaşından itibaren çiçek alındığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, şunları söyledi:

"Özellikle kış aylarında çok fazla tüketilen ıhlamur önemli bir bitkimiz. Normal şartlarda ıhlamur ağacından 3-4 yaşından itibaren çiçek üretimi alınıyor. Ağaç 20 yaşını geçince yılda toplam 20 kilo çiçek elde ediliyor. Bölgemizde bulunan ıhlamur ağaçlarından daha fazla ve kaliteli ıhlamur çiçeği almak için, Karacabey ilçemizde bulunan ve ülkemizde tek olan ıhlamur ormanında iyileştirme çalışması başlattık. Bursa Teknik Üniversitesi ile deneme alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonunda olumlu sonuçlar aldık. Çiçeğin kalitesi artarken verimin de yüzde 100 oranında arttığını gözlemledik."Proje kapsamında önümüzdeki üç yıl içerisinde 5 bin hektar alanda iyileştirme çalışması yapacaklarını söyleyen Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Bölgemizde 3 bin hektar alanda yılda 5 ton çiçek üretiliyor. Çalışmalar sonunda 8 bin hektar alanda 100 ton çiçek üretimi elde edilecek. Bu da en az 15 milyon liralık gelir anlamına geliyor. Sonuçta bu proje, daha fazla üretim yaptıkları için üreticisi sevindirecek, fiyatı düştüğü için tüketiciyi mutlu edip, ihracatı artığı içinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi. Akın, iyileştirme çalışması kapsamında, ıhlamur ağaçlarının boyunun 21 metreden 15 metreye düşürülüp, budama çalışmalarına ağırlık verileceğini söyledi.

Türkiye'de halen 190 hektar alanda üretimi yapılan ıhlamurun çiçeğinin kilosu 150-180 lira arasından satılıyor ve yurt dışında da büyük ilgi görüyor.


Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje
Ihlamurda, herkesi mutlu edecek proje

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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