Ihlamur toplarken ağaçtan düştü

Ihlamur toplarken ağaçtan düştü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.

Ihlamur toplarken ağaçtan düştü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi kırsalında Gökhan K., ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Ayağının kayması sonucu ağaçtan düşen Gökhan K., yaklaşık 3 metreden zemine düştü. Hafif yaralanan vatandaş, Malkara Devlet Hastanesinde tedavi edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.