Ihlamur toplamak için Atatürk Havalimanı çevresine koştular
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Ihlamur toplamak için Atatürk Havalimanı çevresine koştular

Vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde bulunan ıhlamur ağaçları için bölgeye geliyor.

Ihlamur toplamak için Atatürk Havalimanı çevresine koştular
19.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:38

Vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde bulunan ıhlamur ağaçları için bölgeye geliyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinden araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak havalimanını çevreleyen tellerin önünde bulunan ağaçlardan ıhlamur topluyor.

Ihlamurların olmasıyla birlikte vatandaşlar Atatürk Havalimanı çevresinde bulunan ıhlamur ağaçlarına koştu. Özellikle hafta sonları araçlarıyla gelen vatandaşlar yolda araç kuyrukları oluşturuyor. Ellerinde bulunan poşetleri dolduran vatandaşlar uzun süre ıhlamur toplamaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ağaçlara çıkarken bazıları da araçlarını ağaçlara yaklaştırıyor ve araçlarının üzerine çıkarak poşetlerini dolduruyor. Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise durumu şaşkınlıkla izledi. Bir yandan uçakların inmesi diğer yandan vatandaşların tellerin hemen önünde ıhlamur toplamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

" Lütfen toplarken dalları kırmayalım"

İki haftadır üst üste bu noktaya gelerek ıhlamur topladığını belirten Oğuzhan Taşçakır, "Topladığım ıhlamur doldukça boşaltıyoruz. Yoldan geçerken gördüm geçtiğimiz hafta toplamıştım Pazar günü izinli olduğum için şimdi bir daha geldim. Toplarken çok karşılaştığım bir şey var herkes toplarken dalları kırıyor lütfen toplarken dalları kırmayalım düzgünce toplayalım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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