Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi ıhlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi ıhlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi'nde 06.30 civarında ıhlamur toplamak için köy meydanındaki ıhlamur ağacına çıkan 75 yaşındaki Alaattin Aydın, dengesini kaybederek düştü. Aydın'ı hareketsiz gören köylüler 112 ekipleri ile irtibata geçti. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Alaattin Aydın'ın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA