Ihlamur ağacından düşen yaşlı kadın ağır yaralandı
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Ihlamur ağacından düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Ihlamur ağacından düşen yaşlı kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ıhlamur ağacında çiçek topladığı sırada dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ıhlamur ağacında çiçek topladığı sırada dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı.

Olay; Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Dedeler Köyünde saat 12: 30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evin önündeki ıhlamur ağacına çıkan Fatma D.(74) Ihlamur toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fatma D., yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Fatma D.'nin yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yaralanan Fatma D. sağlık ekipleri tarafından yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı kadının genel durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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