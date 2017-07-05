Ihlamur Ağacından Düşen Kadın Öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde, 53 yaşındaki Melek Baytekin, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü.



Olay, ilçeye bağlı Gümeli Beldesi'nde meydana geldi. Melek Baytekin, akrabalarıyla ıhlamur toplamak için evinin yakınlarındaki bahçede bulunan ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Baytekin, elindeki sepetle birlikte yaklaşık 6 metreden düştü. Baytekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemeden sonra Baytekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Zonguldak