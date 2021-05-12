İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza
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İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza

İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dernekteki masalarda oyun oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dernekteki masalarda oyun oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara 31 bin TL idari ceza kesildi.

Çorlu'da tam kapanma nedeniyle kapalı işyerlerine yönelik polis denetimleri sürüyor. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında 10 kişinin masalarda oyun oynadığı tespit edildi. Tam kapanmada korona virüs kurallarını ihlal eden 10 kişiye 31 TL ceza kesildi. - TEKİRDAĞ

İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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