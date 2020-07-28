İhlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza yazıldı İhlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza yazıldı Kayseri'de bayram öncesinde trafik denetimleri artırıldı Kayseri'de polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde drıne ile trafik denetimi yaptı.

İhlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza yazıldı Kayseri'de bayram öncesinde trafik denetimleri artırıldı KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde drıne ile trafik denetimi yaptı. Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik arttı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de, denetimlerini artırdı. Kayseri-Niğde karayolunda uygulama yapan ekipler, drone ile önce ihlalleri tespit etti, ardından da ceza yazdı. Ekipler ayrıca vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Kaynak: İHA