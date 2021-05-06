İhlal üstüne ihlal: 10 bin TL ceza
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İhlal üstüne ihlal: 10 bin TL ceza

İhlal üstüne ihlal: 10 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü 228 promil de alkollü çıkınca, yaklaşık 10 bin TL cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü 228 promil de alkollü çıkınca, yaklaşık 10 bin TL cezai işlem uygulandı.

Saat Meydanı'nda tam kapanma çerçevesinde uygulama yapan güvenlik güçleri, çevirdikleri bir aracın sürücüsünün kısıtlamaya uymadığını belirledi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu da tespit edilen sürücü D.Y., uzatılan alkometreyi üflemek istemedi ve polislerce hastaneye götürüldü. Sonunda alkolmetreyi üflemeyi kabul eden sürücünün 228 promil de alkollü olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şahsa yaklaşık 10 bin TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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