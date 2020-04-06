İHKİB/Gültepe: Covid-19 destekleri bir yıla çıkarılmalı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, koronavirüs salgınının Avrupa'da yayılmaya başlaması ile birlikte bütün hesapların alt üst olduğunu vurguladı ve Covid-19 desteklerinin bir yıla çıkarılmasını istedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, koronavirüs salgınının Avrupa'da yayılmaya başlaması ile birlikte bütün hesapların alt üst olduğunu vurguladı ve Covid-19 desteklerinin bir yıla çıkarılmasını istedi.

Gültepe, Türkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini AB ülkelerine ve İngiltere'ye yaptığını hatırlatarak, "Özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'deki bilançosu ağırlaşan salgın nedeniyle Avrupa piyasaları Mart başında neredeyse tamamen kapandı" dedi ve ekledi:

"Üretimi tamamlanmış yüz milyonlarca dolarlık sipariş depolarımızda kaldı. Aynı şekilde milyarlarca dolarlık sipariş iptal edildi. Mart ayı ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 27 daraldı. Nisan ve Mayıs aylarında bu daralmanın yüzde 70 - 80'in üzerine çıkmasından endişe duyuyoruz. Çok değil 3 ay önce yüzde 85 kapasite ile çalışan sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 30'lara geriledi. Hem salgın önlemleri hem de sipariş olmadığı için firmalarımızın bir bölümü üretime ara verdi, bir bölümü minimum kapasite ile çalışıyor. Tablonun en az 3 ay iyiye gideceğine dair bir ışık görünmüyor. Bu sürecin üretime, istihdama ve ihracata olumsuz etkilerini en aza indirmek, özellikle çalışanlarımızı üretimde tutabilmek için hem siyasi otorite hem de yıllardır iş birliği yaptığımız küresel markalarla dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekiyor."Tüm önlemlere rağmen sektörün türbülanstan çıkıp kendini toparlamasının 1 yılı bulacağına vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti: "Müdahalede gecikir, doğru tedavi yöntemlerini uygulamazsak yoğun bakıma alınmak zorunda kalan hasta misali sektör ağır hasarlarla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemediğimiz için 4 maddelik acil önlem paketi hazırladık. "Bir an önce hayata geçirilmesini istediğimiz önerilerimiz şöyle: "Kısa çalışma ödeneği Nisan ayından başlamak üzere en az 5 aya çıkarılmalı ve prosedür kolaylaştırılmalı. "SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütleri 1 yıl ötelenmeli."KDV alacaklarının yüzde 90'ı teminat mektubu karşılığında firmalara ödenmeli.

"Depolarda kalan ürünlerin stok maliyetlerinin karşılanması için Ticaret Bakanlığımızın başlattığı çalışma hızla tamamlanarak ihracatçılarımıza acil 'can suyu' oluşturulmalı." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA