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İHKİB, BMD ve TGSD Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı değerlendirdi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor.

19.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:12
İHKİB, BMD ve TGSD Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı değerlendirdi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine" yönelik İHKİB, BMD ve TGSD başkanları değerlendirmelerde bulundu.

Gültepe, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçtiğini, Türkiye salgının hem

halk sağlığı boyutunu hem de ekonomiye ve ticarete yansımalarını son bir haftada ciddi olarak hissetmeye başladıklarını belirtti.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Uzmanların tahminlerine göre önümüzdeki bir kaç ay sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Zorlu süreci en az hasarla atlatabilmek için herkesin fedakarlık yapması, herkesin elini taşın altına koyması, hepsinden önemlisi devlet – özel sektör dayanışmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Biz salgının üretime, istihdama ve ihracata etkisinin asgariye indirilmesi için önerilerimizi ilgili bakanlıklarımıza sunmuştuk. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pakette bu taleplerimizin büyük ölçüde karşılandığını görüyoruz. SGK primi, muhtasar ve KDV ödemeleri ile nakit akışı bozulan firmaların kredi taksitlerinin ertelenmesini, kısa çalışma ödeneğinin devreye alınmasını sektörümüz adına çok olumlu buluyoruz.

Alınan önlemler sektöre moral oldu. İhracatçılarımız bu zor dönemde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını hissetti. Önümüzde süresini tam olarak kestiremediğimiz çok sıkıntılı bir dönem var. Salgının gidişatına ve ihtiyaçlara göre devletimizin ilave tedbirlerle sektörün yanında yer alacağına inanıyoruz. Firmalarımızın da bu süreçte kendi özel durumları ve piyasa koşulları doğrultusunda kapasitelerini düşürerek, gerekirse geçici süreyle üretimi durdurarak süreci atlatacak önlemleri almaları gerekiyor."

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketle beklentilerimiz kısmen karşılandı"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise koronavirüs salgını küresel bir sorun olduğunu ve son 10 gündür Türkiye de etkisini çok ciddi bir şekilde hissettiğini, olayın halk sağlığı boyutunun yanı sıra ekonomi ve ticarette de ciddi etkileri ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Öncel, "Perakende ticaretin salgını en az etki ile atlatabilmesi için SGK primi ve vergi ödemeleri ile kredi borçlarının ötelenmesini, ayrıca stopajın geçici süreyle kaldırılması gibi konularda beklentimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketle beklentilerimiz kısmen karşılandı. Biz bu paketin ihtiyaçlara göre hızlıca genişleyebileceğini düşünüyoruz. Örneğin iki gündür üyelerimizden kira ödemeleri ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Cirolarda yüzde 90'a varan düşüş ve mağazaların kapalı olduğu bir dönemde kiraların ödenmesi mümkün görünmüyor. Bu noktada devletimiz kiralayanlara bazı vergi avantajları sağlayarak onların da kiralardan daha rahat feragat etmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Cadde mağazalarının büyük bölümü şahısların mülkiyetinde olduğunu kaydeden Öncel, "Pazartesi gününden bu yana mağaza sahiplerinden gelen iki ay boyunca kira almayacağız rahat olun mesajları bize umut veriyor. Bu birlik ve dayanışma ruhu ile kira konusunu sorun olmaktan çıkaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öncel, işin ekonomik ve ticari boyutu önemli olduğunu ancak çalışanların ve müşterilerin karşı karşıya bulunduğu risk kendilerini daha çok endişelendirdiğini belirterek, "Çalışanlarımız işlerinin doğası gereği insanlarlayakın temas halindeler ve salgının etkisine çok açıklar. Haklı olarak kendilerinin riske atıldığını düşünüyorlar. BMD Yönetim Kurulu olarak 16 Mart Pazartesi günü perakende ticaretin yapıldığı tüm mağazalarda faaliyete ara verilmesi gerektiği konusunda bir tavsiye kararı aldık. Bugün itibarı ile 384 markamızın hemen hemen tamamı cadde ve AVM mağazalarının büyük bölümünü kapattılar." ifadelerini kullandı.

"Bizi son derece mutlu etti"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlemlere bakıldığında istihdam ve yüksek katma değer üreten sektörlerinin önemsendiğini gördüklerini bildirdi.

Karasu, şunları kaydetti:

"Bu bizi son derece mutlu etti. Paketi incelediğimizde öncelikle kısmi çalışma ödeneğinden ve telafi çalışmaya dair yeni uygulamadan son derece memnun olduğumuzu ifade etmeliyim. Şimdi bunlara ilişkin uygulama esaslarının işverenin başvurmasını kolaylaştırıcı yönde hızla çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü bu karar sektörümüze can suyu olacak. Genel kanaate göre Türkiye'de koronavirüsün nisan ayında pik yapması bekleniyor. Çalışanlarımız virüs tehlikesinden dolayı işe gelmekte son derece isteksizler. Bu nedenle alınacak bir karar ile imalathanelerin bu ayda kapatılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Her ne kadar iş yerini kapatmak isteyenlere kısmi çalışma ödeneği ile destek verilse de yurt dışı müşteriler karşısında kendi pozisyonumuzu korumak açısından kamunun bunu zorunlu hale getirmesi faydalı olacaktır. Yine telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını da pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Öte yandan siparişlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasından dolayı oluşacak stokun ek bir teminat aranmaksızın KGF kullanımında değerlendirilmesi de oldukça önemli. Vergi ödemeleri, SGK primleri gibi kurumlarımızın üzerindeki finansal yükler 6 ay sonraya ötelendi. Oysa ki bu döneme ilişkin söz konusu ödemelerin hiç alınmaması çok daha doğru olacaktır. Bu kısa dönemde nakit sıkışıklığı yaşayacak olan ihracatçının KDV iadelerinin bekletilmeden ödenmesini sadece Halkbank'ın değil tüm özel ve kamu banka kredilerinin ötelenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde kara lojistiğinde yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilmek için THY kargo desteğinin artırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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