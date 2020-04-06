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İstanbul, Gültepe, Ekonomi

İHKİB Başkanı Gültepe: "Koronavirüs destekleri 1 yıla çıkarılmalı"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün, salgın sürecinde ağır hasar almaması için 4 maddelik acil önlem paketi hazırladıklarını belirterek, koronavirüs desteklerinin bir yıla çıkarılması gerektiğini bildirdi.

06.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:28
İHKİB Başkanı Gültepe:

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün, salgın sürecinde ağır hasar almaması için 4 maddelik acil önlem paketi hazırladıklarını belirterek, koronavirüs desteklerinin bir yıla çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hazır giyim endüstrisinin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında girişimlerini hızlandırdığını kaydederek, sektörün amiral gemisi konumundaki İHKİB'in bu yönde 4 maddelik acil önlem paketi hazırladığını aktardı.

Bu önlemlerden bahseden Gültepe, İHKİB'in, Türkiye'den her yıl milyarlarca dolarlık ithalat yapan alım grupları ve aralarında Inditex Grup, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markalarla da mektup diplomasisi başlatarak siparişi verilen ve depolarda bekleyen ürünlerin ödemelerinin yapılmasını istediğini anlattı.

Gültepe, 2020'ye 19 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıklarını ve yılın ilk iki ayını yüzde 7 artışla kapattıklarını belirterek, salgının Avrupa'da yayılmaya başlamasıyla bütün hesapların alt üst olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'inin AB ülkelerine ve İngiltere'ye yapıldığını anımsatan Gültepe, şu bilgileri verdi:

"Özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'deki bilançosu ağırlaşan salgın nedeniyle Avrupa piyasaları mart başında neredeyse tamamen kapandı. Üretimi tamamlanmış yüz milyonlarca dolarlık sipariş depolarımızda kaldı. Aynı şekilde milyarlarca dolarlık sipariş iptal edildi. Mart ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daraldı. Nisan ve mayısta daralmanın yüzde 70-80'in üzerine çıkmasından endişe duyuyoruz. Çok değil 3 ay önce yüzde 85 kapasiteyle çalışan sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 30'lara geriledi."

Gültepe, hem salgın önlemleri hem de sipariş olmadığı için firmaların bir bölümünün üretime ara verdiğini, bir bölümünün minimum kapasiteyle çalıştığını belirterek, tablonun en az 3 ay boyunca iyiye gideceğine dair bir ışık görünmediğini bildirdi.

Mustafa Gültepe, sürecin, üretime, istihdama ve ihracata olumsuz etkilerini en aza indirmek ve çalışanları üretimde tutabilmek için hem siyasi otorite hem de yıllardır iş birliği yaptıkları küresel markalarla dayanışmayı güçlendirmeleri gerektiğini aktardı.

Ağır hasarla kalmamak için 4 talep

İHKİB Başkanı Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açıklanan İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan önlemlerin sektöre moral olduğunu kaydederek, özellikle kısa çalışma ödeneğini çok önemsediklerini ancak bürokrasinin azaltılarak sürecin hızlandırılmasını ve daha yaygın hale getirilmesini beklediklerini anlattı.

Tüm önlemlere rağmen sektörün türbülanstan çıkıp kendini toparlamasının 1 yılı bulacağını, bu nedenle koronavirüs desteklerinin 1 yıla çıkarılması gerektiğini aktaran Gültepe, müdahalenin gecikmesi durumunda sektörün ağır hasarlarla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Gültepe, böyle bir ihtimali düşünmek bile istemediklerini bu nedenle 4 maddelik acil önlem paketi hazırladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir an önce hayata geçirilmesini istediğimiz önerilerimiz şu şekilde: Kısa çalışma ödeneği nisandan başlamak üzere en az 5 aya çıkarılmalı ve prosedür kolaylaştırılmalı. SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütleri 1 yıl ötelenmeli. KDV alacaklarının yüzde 90'ı teminat mektubu karşılığında firmalara ödenmeli. Depolarda kalan ürünlerin stok maliyetlerinin karşılanması için Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı çalışma hızla tamamlanarak ihracatçılarımıza acil 'can suyu' oluşturulmalı."

Dünya markalarına mektup: "Esnek ödeme" yöntemleri oluşturabiliriz

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İHKİB, Türkiye'den her yıl milyarlarca dolarlık alım yapan gruplara ve aralarında Inditex Grup, H&M, Zara, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markaların tepe yöneticilerine birer mektup gönderdi. Mektupta iş birliğinin gelecekte de sürebilmesi için sorumlulukların yerine getirilmesi talep edildi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi olarak, Türk hazır giyim sektörü, gerekli tüm adımları atmaya ve mevcut siparişleri piyasalar normale dönene kadar tutarak iş ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirmeye hazır. Biz de ticaret ortaklarımızdan benzer bir anlayışla hareket etmelerini bekliyoruz.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü 40 bin firmada istihdam ettiği 2 milyon çalışanıyla Türk ekonomisinin öncü sektörlerinden biri. Ticaret ortaklarımızın siparişleri iptal etmesi ve ödemeleri ertelemesi pek çok firmanın faaliyetlerini durdurmasına sebebiyet verecek. Bunun sonucunda çok fazla sayıda işçi ücretlerinin ödenememesi nedeniyle işsiz kalacak ve bu da sosyal türbülansa neden olacak.

Ticaret ortaklarımızdan siparişi verilmiş üretim aşamasındaki ve üretimi tamamlanmış ürünleri normal ödeme koşullarında kabul etmelerini talep ediyoruz. Ayrıca, depolarımızdaki üretilmiş ürünlerin sevk edilmiş olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Ödemelerle ilgili olarak, esnek ödeme yöntemleri oluşturabileceğimizi ve küresel hazır giyim tedarik zincirini sürdürebilmek için ortak çözümler bulabileceğimizi düşünüyoruz. Kısacası, ticaret ortaklarımızdan Korona gündemi sona erene kadar tedarikçilerini desteklemelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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