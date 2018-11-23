İhh Yemen'de Yetimhane Açacak

Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsan Yardım Derneği (İHH), "Yemen İnsanlığı Bekliyor" temasıyla başlattığı yardım kampanyası ile Yemen'de yetimhane açacak.

Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki insani drama "dur" demek için "Yemen İnsanlığı Bekliyor" temasıyla başlattıkları yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

Yemen'de yaşananların insanların gözleri önünde ceryan ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

Dünya Yemen'e sessiz

"İnsanlık, Yemen'de yaşananları görüyor. Dünya Yemen'de yaşananlara yine sessiz kalıyor. Ama acı çeken, zulme maruz kalan, açlıktan, susuzluktan ölenler yine yaşlılar ve çocuklar oluyor. Vicdan tutulması yaşanan bir çağda yaşıyoruz. Yemen'de 27 milyonluk nüfusun 19 milyonu insani yardıma muhtaçtır. 11 milyona yakını da aşırı kötü durumdadır. Artan yoksulluk ve açlığın, yakın gelecekte insani felakete dönüşmesinden endişe edilmektedir. İşte bizler de Denizli İHH olarak, Yemen'de yaşananlara sessiz kalmayarak, onlar için neler yapabiliriz diye derdimizi halkımızla paylaştık.

Yemen'de bin 600 yetim ve kimsesiz çocuğun barınabileceği bir yetimhane açılması için çalışmalarımıza başladık. Kadirşinas ve yardımsever Denizlili halkımızı, bitip, tükenip eriyen Yemen'e yardımlarını esirgememelerini ve Yemen'deki kardeşlerimize destek olmalarını arzu ediyoruz."

Yardımda bulunmak isteyenlerin dernek binasına gelerek ya da banka hesaplarına havale yaparak bağışta bulunabilecekleri gibi sosyal medyadan duyurdukları kermeslerine katılarak destek verebileceklerini de belirten Solak, "Ayrıca, ünlü hat sanatçılarımızın bizler için özel ürettiği tablolardan da satın alarak katkıda bulunabilirler. İnanın Yemen'de şartlar çok zor. İnsanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyorlar. Denizlili yardımseverleri Yemen için yardımda bulunmaya çağırıyoruz. Bundan önceki projelerimizde olduğu gibi, Yemen'deki projelerimize de katkıda bulunan ve bulunacak olan kadirşinas Denizlili vatandaşlarımıza, yeryüzü mazlumları adına en kalbi şükranlarımızı sunarız." dedi.

Solak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bölgeye el atması ve dünyanın Yemen'de yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.