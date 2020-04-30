İHH Yemen'de 2 bin 760 aileye gıda kolisi dağıttı
30.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:28
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'de 2 bin 760 aileye gıda yardımında bulundu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'de 2 bin 760 aileye gıda yardımında bulundu.
Yemen'deki Toplumsal Islah Derneğinden (CSSW) yapılan yazılı açıklamada, 12 ilde ihtiyaç sahibi 2 bin 760 aileye un, pirinç, şeker, sıvı yağ, hurma ve baklagillerden oluşan gıda kolisi dağıtıldığı kaydedildi.
Açıklamada, dağıtılan gıda kolilerinin İHH tarafından finanse edildiği belirtildi.
Kaynak: AA