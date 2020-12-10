Edirne'den Suriye'ye yardım tırları gönderildi

Edirne'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardımlaşma Derneğince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında temin edilen battaniye ve patatesin bulunduğu tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığı belirtildi.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemin yaşandığı aktarılan açıklamada, "Gönül coğrafyalarımız olan Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te yaşanan acılar bugün hala tazeliğini koruyor. 2020 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci var. Bir tarafta sınırsız imkanlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin komşusu Suriye'de 2011'den bu yana savaşta 600 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda. Evlerin üçte ikisi yıkıldı. Kış geldi. Mülteci kamplarında ve harabe şehirlerde insanlar ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Soğuk ve koronavirüs salgını mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Her ne kadar onlar için bugüne kadar 20 bine yakın briket ev inşa etsek de halen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan bulunuyor.

Ülkede temel gıda fiyatları 2019'un sonundan bu yana yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi. Bugün gıda fiyatlarının çatışmalardan önceki döneme göre 20 kat daha yüksek olduğu Suriye'de, her 10 kişiden 6'sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor. Onlar sadece yokluğu değil acıyı da yaşıyorlar. Soğuk ve karanlık içerisindeki Suriye zindanlarında binlerce masum kadın ve çocuk yıllardır özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyor."

Açıklamada, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında Edirne'de toplanan 2 tır patates ve 2 tır battaniyenin Suriye'ye yola çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı