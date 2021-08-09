İHH, yangın bölgelerindeki ihtiyaç tespit çalışmalarını sürdürecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarının ardından ihtiyaç tespit çalışmalarına devam edecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarının ardından ihtiyaç tespit çalışmalarına devam edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH Afet Yönetim Birimleri, yurt içinde 28 Temmuz'da başlayan eş zamanlı orman yangınların ilk günden itibaren müdahale etmek için harekete geçti.

İHH; Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Adana, Isparta, Kayseri, Hatay, Uşak ve Karabük'te devam eden orman yangınları için yurdun dört bir yanındaki arama kurtarma ekiplerine çağrı yaptı ve ekiplerin kendilerine en yakın lokasyona ulaşmalarını sağladı. Vakıf, toplamda 430 kişiden oluşan 37 farklı ekibiyle faaliyetlerini sürdürdü.

AFAD koordinasyonunda İHH, müdahaleye; 350 tahliye ve söndürme görevlisi, 30 koordinasyon görevlisi, 50 aşevi gönüllüsü, 98 görevli araç ve 1 aşevi ile dahil olarak yangın bölgelerinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, temelde; söndürme, soğutma, tahliye ve sıcak yemek çalışması yaptı.

Ayrıca ekipler, devam eden afeti de havadan görüntüledi. İHH Yurt İçi Yardım Birimi'nin afet bölgelerindeki ihtiyaç tespit çalışmaları ise devam edecek.

Mobil aşeviyle 16 bin 400 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Afet İletişim Sorumlusu Bilal Gündoğdu, yangınların başladığı ilk günden itibaren tüm bölgelerde çalışma yürüttüklerini, ekiplerin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra tehdit altındaki köylerin tahliyelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Antalya Manavgat'ta, bir Mobil Aşevi TIR'ının konuşlandığını ve tam kapasiteli olarak vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmayı sürdürdüğünü aktaran Gündoğdu, aşevi vasıtasıyla şimdiye kadar 16 bin 400 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını kaydetti.

Gündoğdu, Genç İHH ve Kadın Kolları ekiplerinin ise psikososyal destek vererek mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ettiği, vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilene ve kriz sona erene kadar afet bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Afetzedeler için yardım kampanyası

Öte yandan İHH, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı. "Bu Ateşi Hep Birlikte Söndürelim" sloganıyla başlatılan kampanya ile afetzedelerin zor zamanlarında yanlarında olunması hedefleniyor.

Hayırseverler, "ACIL" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL, daha fazla katkıda bulunmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online olarak ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklamaya "YANGIN" yazarak afetzedelere destek olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu