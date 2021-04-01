İHH ve Uluslararası Doktorlar Derneğinden Azerbaycanlı gazilere protez desteği
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İHH ve Uluslararası Doktorlar Derneğinden Azerbaycanlı gazilere protez desteği

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
İHH ve Uluslararası Doktorlar Derneğinden Azerbaycanlı gazilere protez desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Dağlık Karabağ savaşında yaralanarak uzuvlarını kaybeden askerlere ve mayın temizleme görevlilerine protez sağlamak için proje başlattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Dağlık Karabağ savaşında yaralanarak uzuvlarını kaybeden askerlere ve mayın temizleme görevlilerine protez sağlamak için proje başlattı.

Projenin ilk aşaması kapsamında Azerbaycan'a gelen İHH ve AİD yetkilileri, proteze ihtiyacı olan 12 gazi ve görevliden ölçü aldı. Ölçü alınan şahıslardan önce 5'i, daha sonra da diğerleri protez takılmak üzere Türkiye'ye götürülecek.

AİD ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yetkilileri, projeyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

AID Genel Başkanı Mevlit Yurtsever, bir tıbbi yardım derneği olduklarını, özellikle savaş nedeniyle uzuvlarını kaybeden kişilere karşılıksız olarak yardım etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yurtsever, "Burada bulunmamızın amacı, savaş nedeniyle uzuv kaybına uğramış olan Azerbaycanlılara, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin göstergesi olarak hizmet vermektir. Uzuv kaybı yaşayan bazı görevlileri İstanbul'a götüreceğiz ve tedavilerini karşılayacağız. Bundan sonra ANAMA tarafından bize iletilen her türlü ihtiyacı da karşılamaya ve çözmeye çalışacağız." dedi.

AID Protez Proje Yöneticisi Prof. Dr. Yaşar Tatar, ilk aşamada 12 kişiye 15 protez takacaklarını bildirdi.

Tatar, takacakları protezlerde en üst teknolojiyi uygulayacaklarını ve sürdürülebilirliği de esas alacaklarını kaydetti.

İlk seferde 5 kişiyi Türkiye'ye götüreceklerini belirten Tatar, "Bu 5 kişiyi bir sahada futbol oynarken görebilirsiniz diye iddiada da bulunduk. Bu konuda da sözümüzün arkasındayız. Dışarıdan çok kişi anlamayacak onların protez kullandığını." diye konuştu.

ANAMA Operasyon Karargahı Başkanı İdris İsmayılov da kendilerine gösterilen destek için İHH ve AİD'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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