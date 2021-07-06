İHH ve Qatar Charity kurumu Suriye'de 1400 konutluk proje başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar merkezli Qatar Charity kurumuyla birlikte, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesindeki siviller için 1400 konutluk yeni bir yerleşim yeri kuruyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar merkezli Qatar Charity kurumuyla birlikte, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesindeki siviller için 1400 konutluk yeni bir yerleşim yeri kuruyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Qatar Charity kurumu iş birliğiyle Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Azez ilçesinin çevresinde "El Emel Kenti" adıyla yeni yerleşim yerinin temellerini attı.

Azez'in doğusunda yer alan Tokli köyü çevresinde kurulumuna başlanan El Emel Kenti'nde 1400 konutun yanı sıra 2 bin öğrenci kapasiteli anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile ilk yardım sağlık hizmeti veren sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami inşa edilecek.

280 bin metrekarelik alana yapılacak olan El Emel kentindeki tüm konutlarla inşa edilen merkezlere, elektrik ve su verilecek.

Azez'in doğusundaki Tokli köyündeki temel atma törenine Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Qatar Charity temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Soran bölgesinin yakınlarında Qatar Charity kurumuyla iş birliği içerisinde 1400 konutluk El Emel kentinin temel atma törenini yapıyoruz." dedi.

Aynacı, "1400 konut yapacağız. 1200 tanesi 50 metrekare, 200 tanesi 100 metrekare olacak." ifadelerini kullandı.

Projenin, İHH'nin Suriye'deki en büyük projesi olduğunu belirten Aynacı, "Bununla birlikte 2019 yılından bu yana briket ev projesine başlamış, 13 bin briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etmiştik. Bu projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 9 bin kişi istifade edecek. Qatar Charity kurumuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan