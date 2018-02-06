İhh ve Kral Selman Vakfı Suriyelilere Yardım Edecek

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz himayesindeki Kral Selman Vakfı arasında Suriye yardımlarına yönelik olarak 3 milyon dolar tutarında hibe anlaşması törenle imzalandı.

Kral Selman Vakfı yetkilisi Dr. Abdullah Ruveyli, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen törende, vakıflarının Suriye halkına yardım etmek için 12 yardım kuruluşuyla ortak projeler yürüteceğini belirterek, projelerin toplam bedelinin 608 milyon 705 bin 808 Suudi Arabistan riyali olduğunu söyledi.

Amaçlarının, Suriyelilerin insani anlamdaki sıkıntılarını gidermek olduğunu anlatan Ruveyli, Suriye'nin en çok desteğe ihtiyaç olan bölgelerinde yürütülecek projelerin güvenlik, sağlık, barınma, eğitim, tarım, yaşam koşullarının güçlendirilmesi, psiko-sosyal destek, koruma ve sosyal uyum gibi değişik alanları kapsadığını vurguladı.

Ruveyli, Suriyelilerin çektikleri sıkıntıların biran önce sona ermesini dileyerek, "Suudi Arabistan'ın yardımlarına baktığımızda acil programlar söz konusu. Stratejik anlamda ihtiyaçlara yanıt verme projemiz çerçevesinde yapmaktayız bütün bunları. Suriye halkını kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'deki bütün kardeşlerimize, Türk Hükümetine, sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destek ve yardımlarımızı kolaylaştırma anlamında sundukları hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizi artırmak istiyoruz. Yüce Allah bütün bu projelerimizi başarıyla tamamlamayı nasip etsin ve en kısa zamanda kardeş Suriye halkının çektiği sıkıntılar sona ersin." diye konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'te 450 bin Suriyelinin yaşadığını, Suriyelilerin eğitimden sağlığa, barınmadan güvenliğe kadar tüm hizmetlerden yararlandıklarını söyledi.

Hem Suriyelilerin hem de Türkiye'nin sınır güvenliği için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini belirten Uyumaz, "Bu operasyon bölgemize huzur ve güven getirecektir. Biz müminler olarak kardeşiz. Sınırlarımız ayrı olsa da hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla herhangi bir İslam ülkesinde yapılan ızdırabı yüreğimizde duyarız. Gücümüzün yettiği kadar da birbirimize yardımcı oluruz. Ben, bu yardımların yarın Ortadoğu'da ve tüm İslam aleminde birer huzur, güven ve kardeşlik duygusu olarak yeşereceğine inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Kral Selman Vakfı yetkilisi Dr. Abdullah Ruveyli arasında, 3 milyon dolarlık yardım anlaşmasının protokolü imzalandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereije'nin de katıldığı törende, 12 insani yardım kuruluşuyla da çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Öte yandan anlaşma kapsamında İHH'ya sağlanacak 3 milyon dolarlık hibeyle, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde sahra fırını kurularak, 9 ay boyunca günlük 50 bin 800 ekmek üretilerek halka dağıtılacak.

Guta'da ise kurulacak fırında yine 5 ay boyunca günlük 30 bin 400 ekmek pişirilerek yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak.

Proje kapsamında, 155 fakir aileye birer inek ile 3 aylık yem desteği, 164 aileye ise 3'er koyun ile 3 aylık yem desteği sağlanacak.

Öte yandan Şam Guta'da 5 bin 633 gıda kolisi dağıtılacak ve 6 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine 200 bin porsiyon yemek dağıtılacak.