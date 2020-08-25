İHH ve İnsan Charity kurumundan Suriye'ye her gün 50 bin ekmek
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İHH ve İnsan Charity kurumundan Suriye'ye her gün 50 bin ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsan Charity Kurumu iş birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin fon desteğiyle Suriye'nin İdlib ilinde kamplardaki sivillere her gün 50 bin adet ekmek dağıtılıyor.

25.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:09

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İnsan Charity Kurumu iş birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin fon desteğiyle Suriye'nin İdlib ilinde kamplardaki sivillere her gün 50 bin adet ekmek dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki ekmek krizini giderebilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tosun, İnsan Charity kurumu ile ortak bir dağıtım organizasyonu oluşturulduğunu anlatarak, "İdlib kırsalındaki Sarmada bölgesinde bulunan fırınımızda haftanın 6 günü ekmek üretiyoruz. Günlük olarak pişirdiğimiz 50 bin adet Suriye ekmeğini İdlib'e bağlı olan Maaret Mısrin, Harbenuş ve Killi bölgelerindeki sivillere dağıtıyoruz." dedi.

Tosun "Bu dağıtımlarımızdan yaklaşık 20 bin sivil istifade ediyor. 1 yıl boyunca sürecek bu yardım organizasyonu için ihtiyaç duyulan fonu Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi karşıladı. Desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekmeklerin savaş mağduru sivillerin damak tadına uygun olarak hazırlandığını belirten Selim Tosun, şunları kaydetti:

"İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye genelinde dağıtmış olduğumuz ekmeklerimizin özelliği bölge halkının damak tadına uygun olarak hazırlanması ve savaş ortamında 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketlenmesidir. İnsan Charity kurumu iş birliğiyle ürettiğimiz 50 bin ekmeğin haricinde vakfımız tarafından Suriye genelinde her gün 500 bini aşkın ekmek dağıtımı yapılıyor."

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde birçok alanda insani yardım çalışması yürütüyor.

İHH ve İnsan Charity kurumundan Suriye'ye her gün 50 bin ekmek

Kaynak: AA

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