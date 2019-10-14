14.10.2019 12:44

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH), Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kurduğu İHH Uluslararası Şam Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren İHH Uluslararası Şam Üniversitesi'nin zorlu savaş şartlarına rağmen ilk mezunlarını verdiği belirtildi.

Suriye savaşının başlamasının ardından, bölgede kurulan ilk üniversitede eğitim gören 57 öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite bünyesinde Eğitim Fakültesi, Hukuk-İlahiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik Fakültesi olmak üzere 5 fakülte bulunuyor. İlk etapta 240'ı yatılı olmak üzere toplam bin 26 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede, gelecek dönemler için ihtiyaç duyulacak sınıfların yapım çalışmaları da devam ediyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Rektör İzeddin El Kaddur, tüm zorluklara rağmen 3 yıldır durmadan bugünün hayalini kurarak çalıştıklarını ve 57 öğrenciyi mezun ettiklerini kaydetti.

Kaddur, bugüne ulaşmalarında en büyük destekçileri olan Türk halkına teşekkürlerini ileterek, "Mezun olan kardeşlerim 3 senedir verdiğiniz emekleriniz boşa çıkmadı. Bundan sonra gerçek hayat başlıyor. Sizlere tavsiyem her zaman doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeyin. Aldığınız eğitim size verilen emanettir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımanız sizin birincil görevinizdir. Ayrıca öğrenmenin yaşı yoktur. İlim sınırsızdır ve öğrenmeye devam edin çünkü eğitim sonsuz bir deryadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA