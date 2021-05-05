İHH, Türkiye'den Mali'ye ramazan yardımı ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Mali'de 14 bin 522 kişiye yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Mali'de 14 bin 522 kişiye yardımda bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, "Ramazanda umut var" sloganıyla Afrika'ya giden vakıf ekipleri, Mali'nin başkenti Bamako ile çevresinde 14 bin 22 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

İHH'nın kumanya yardımlarından 6 bin 480, zekat ve fitre bağışlarından ise bin 242 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bölgedeki çocuklara 500 bayramlık hediye eden İHH ekibi, ayrıca 70 büyükbaş adak keserek 6 bin 300 kişiye de kurban eti dağıttı. İHH ekibi, son olarak İbrahim Büyükboz adını taşıyacak caminin de temellerini attı.

İHH'nın Mali'deki dağıtımlarına, "Afrikalı Ali" olarak bilinen radyocu Ali Şentürk de katıldı.

Hayırseverler zekatları, fitreleri, sadakaları ve kumanyalarıyla İHH'nın ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel