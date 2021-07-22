İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
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İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Anadolu Ajansı / Fuad Tokatlı - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 130 hisse kurban etini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 130 hisse kurban etini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfına Suriye için bağışlanan 5 bin 130 hisse kurbandan, İdlib, Afrin, Azez, el Bab, Mare, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde yaşayan 180 bin Suriyeli faydalandı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessüm oluştuğunu söyleyen Tahiroğlu, "Suriye halkı 11 yıldır iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu." dedi.

Tahiroğlu, savaşın içerisinde 11'inci Kurban Bayramı'nı geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Olayların başladığı ilk günden bu yana Suriye'de yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadık. Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine et ulaştırmak amacıyla 5 bin 130 hisse kurban kestik. Ekiplerimiz, kesilen kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı."

Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden bağışçıların emanetlerinin Suriyelilere ulaştırılmaya devam edeceğini belirten Tahiroğlu, kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
İHH tarafından Suriye'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuad Tokatlı

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