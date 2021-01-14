İHH tarafından İdlibli ailelere gıda kolisi ve battaniye dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt merkezli Şeyh Abdullah El Nuri Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ailelere battaniye ve gıda kolisi dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt merkezli Şeyh Abdullah El Nuri Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ailelere battaniye ve gıda kolisi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere çeşitli yardım malzemeleri dağıttıklarını belirten Tosun, "Krizin başladığı 2011'den bu yana Suriye'deki savaş mağduru sivilleri yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda son olarak El Nuri kurumuyla, İdlib kırsalında çadırlarda kalan sivillere 750 gıda kolisi ve bin 370 battaniye yardımında bulunduk. Toplam 5 bin kişiye yardım dağıtıldı. Desteklerinden dolayı El Nuri kurumuna teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Tosun, dağıtılan kolilerde kuru bakliyat, kahvaltılık, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi temel besin malzemelerinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco