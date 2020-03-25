İHH tabutla çağrı yaptı: "Lütfen evde kalın" İHH tabutla çağrı yaptı: "Lütfen evde kalın" Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İHH temsilciliği, korona virüsü salgınına karşı vatandaşları tabutla uyardı.

İHH tabutla çağrı yaptı: "Lütfen evde kalın"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İHH temsilciliği, korona virüsü salgınına karşı vatandaşları tabutla uyardı. Bir tabut üzerine, "Bu okunan salaların senin ve sevdiklerinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazıldı.

Virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmaları yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine İHH tarafından video hazırlandı. Videoda bir tabut üzerine, "Bu okunan salaların senin ve sevdiklerinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İHH temsilcisi İlhan Tatlı, "Korona virüsünden dolayı binlerce insan öldü ve ölmeye de devam ediyor. Daha fazla can kaybının olmaması için devletimiz çağrı üstüne çağrı yaparak evde kalmamız gerektiğini söyledi. Ama maalesef sokaklarımız ve caddelerimiz hala insanlarla dolu. İHH olarak 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeter ki bize ulaşın" dedi.

Kaynak: İHA