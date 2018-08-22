İhh, Suriyelilere Kurban Eti Dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin farklı bölgelerinde 5 bin 357 hisse kurban keserek hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

'Paylaştığın senindir' sloganıyla çalışmalarını yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin, İdlip, Halep, Hama, El Bab, Cerablus ve Azez bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırdı. Kurban bayramı boyunca dağıtımı devam edecek olan etlerden yaklaşık 215 bin kişi yararlanacak.

Bayramı savaş ortamında geçiren Suriye halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden İHH Suriye çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, Bayram namazından hemen sonra Suriye'nin farklı bölgelerinde kesimlere başladık. Bu bölgeler Fırat Kalkanı bölgesi dediğimiz Cerablus, Elbab ve Azez, ayrıca Zeytin Dalı harekatıyla özgürleşen Afrin'de ve İdlip tarafında kesimlerimiz devam etmektedir. Kesilen etler paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladık dedi.