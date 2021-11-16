İHH, Suriye'ye 1500 tır kış yardımı gönderecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 1500 insani yardım tırı ulaştırmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Suriye'de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aileyi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayacak.

Bugüne kadar Suriye'ye binlerce tır insani yardım malzemesi gönderen İHH, bu yıl kış kampanyası kapsamında bölgeye 1500 tır göndermeyi hedefliyor. Kampanyayı 1 Kasım'da, "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" sloganıyla başlatan İHH, bir dizi etkinlik düzenleyecek.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yapılacak ilk etkinlikte, İstanbul'dan 50, Anadolu'dan ise 100 insani yardım tırı bölgeye uğurlanacak. Yardımların bölgeye ulaşmasının ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağınık halde bulunan 73 farklı kampta, İdlib, Azez, Cerablus ve El-Bab'da dağıtımlar gerçekleştirecek. Yardımlardan aylık olarak yaklaşık 85 bin kişi istifade edecek.

İHH'nın açıkladığı acil ihtiyaç listesinde, un, kömür, soba, gıda kolisi, hijyen malzemeleri, sünger yatak, battaniye, çocuk giyim ve halı gibi yardım malzemeleri bulunuyor.

Hayırseverler, "KIS" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek kampanyaya 5 lira destekte bulunabiliyor. Ayrıca, İHH'nın internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına "SURIYE KIS" yazarak yardım edilebiliyor.

İHH, geçen yıl kampanya kapsamında 1117 insani yardım tırını bölgeye göndermişti. ???????