İhh Suriye'de Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis ili karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesinde yer alan El Bil kampında 600 gıda kolisi dağıttı.

İHH, Suriye'nin başkenti Şam'ın 10 kilometre doğusunda bulunan Guta bölgesinden zorla göç ettirilerek El Bil kampına yerleştirilen halkın gıda ihtiyacına destek oldu.

Vakıf, kampta 600 gıda kolisi dağıttı.

Yaklaşık 3 bin kişinin istifade edeceği belirtilen kolilerde, kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi malzemeler yer aldı.

Kamp sakinlerinden Gutalı Ayşe Ammuda, "Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman bize destek oldular. Kışın gelmesiyle çocuklarım çadırda üşüyor. Soba ve battaniye eksiğimiz var. Allah sizlerden razı olsun." dedi.