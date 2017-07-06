İhh, Suriye'de Sargı Bezi Fabrikası Açtı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kentine bağlı Atme kasabasında sargı bezi fabrikası açtı.



Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana birçok alanda insani yardım çalışması yürüten İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'deki savaş mağduru ailelerin önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Sağlık yardımının büyük önem taşıdığını belirten Tosun, "Bu nedenle tıbbi ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilmek amacıyla Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasında bir sargı bezi fabrikası kurduk. Haftanın 6 günü hizmet veren fabrikada günlük 150 metre sargı bezi üretiliyor" dedi.



Fabrikada üretilen sargı bezlerini Suriye içerisindeki çeşitli hastanelere dağıttıklarını belirten Tosun, fabrika sayesinde daha az maliyetle çok daha fazla sargı bezi elde ettiklerini kaydetti.



- Reyhanlıhatay