İhh, Suriye'de Sargı Bezi Fabrikası Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ilinin Atme kasabasında sargı bezi fabrikası açtı.



İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, İHH'nın Suriye'de olayların başladığı ilk günden bu yana birçok alanda insani yardım çalışması yürüttüğünü belirterek, "Yapmış olduğumuz yardım faaliyetleri sayesinde Suriye'deki savaş mağduru ailelerin önemli ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu faaliyetler arasında sağlık yardımları da büyük önem taşıyor. Bu nedenle tıbbi ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilmek amacıyla Suriye'nin İdlib iline bağlı Atme kasabasında bir sargı bezi fabrikası kurduk" dedi.



Fabrikada üretilen sargı bezlerini Suriye içerisindeki çeşitli hastanelere dağıttıklarını belirten Tosun, "Bu fabrika sayesinde daha az maliyetle çok daha fazla sargı bezi elde ediyoruz. Ayrıca sargı bezlerini özel işlemlerden geçirerek daha kullanışlı hale getiriyoruz. Haftanın 6 günü üretim devam ediyor. Her gün yaklaşık 150 metre sargı bezi üretiyoruz" diye konuştu. - HATAY