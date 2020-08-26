İHH, Suriye'de her gün 50 bin ekmek dağıtıyor
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İHH, Suriye'de her gün 50 bin ekmek dağıtıyor

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayan sivillere, her gün 50 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

İHH, Suriye'de her gün 50 bin ekmek dağıtıyor
26.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:33

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayan sivillere, her gün 50 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Maaret Mısrin, Harbenuş ve Killi bölgelerinde bulunan kamplarda yaşayan sivillere ekmek yardımı yapıp, bölgedeki ekmek krizini giderebilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Sarmada bölgesinde bulunan fırında haftanın 6 günü ekmek üretildiğini kaydeden Tosun, "Bu çalışmamızdan yaklaşık 20 bin sivil istifade ediyor. 1 yıl boyunca sürecek bu yardım organizasyonu için ihtiyaç duyulan fon ihtiyacı Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından karşılandı. Desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekmeklerin savaş mağduru sivillerin damak tadına uygun olarak hazırlandığını belirten Tosun, şöyle konuştu: "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye genelinde dağıtmış olduğumuz ekmeklerimizin özelliği bölge halkının damak tadına uygun olarak hazırlanması ve savaş ortamında 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketlenmesidir. İnsan Charity kurumu işbirliğiyle ürettiğimiz günlük 50 bin ekmeğin haricinde vakfımız tarafından Suriye genelinde her gün 500 bini aşkın ekmek dağıtımı yapılıyor." İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.

Kaynak: DHA

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