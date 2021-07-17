İHH Suriye'de dağıtılacak kurbanlıkların alımını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Kurbanla Hatırla" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yaptığı kurbanlık alımlarını tamamladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Kurbanla Hatırla" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yaptığı kurbanlık alımlarını tamamladı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaş mağduru sivillere et dağıtımı yapabilmek için gerekli kurbanlık alımlarını tamamladıklarını belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan milyonlarca savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillerin, 11 yıldır olduğu gibi bu bayramda da hayırseverlerin destekleriyle kurban sevinci yaşayacağını aktaran Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurbanlık kesimi yaparak etler sığınmacı kamplarında ve merkezi yerleşimlerde yaşayan ailelere ulaştırılacak. Bayram, Suriye halkı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Uzun yıllardır Suriye'de devam eden iç savaş, koca bir halkın belki de nesiller boyu atlatamayacağı bir travma haline geldi. Lakin her şeye rağmen insanlar hayata tutunmak istiyorlar. Bu nedenle tüm İslam alemini birleştiren Kurban Bayramı, Suriye halkı için yeni bir nefes oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco