İHH, Suriye'de bayram öncesi kıyafet yardımıyla binlerce yetimin yüzünü güldürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki iyilik mağazalarında yetim ve ailelerinden 8 bin kişiye kıyafet yardımı yapıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki iyilik mağazalarında yetim ve ailelerinden 8 bin kişiye kıyafet yardımı yapıyor.

İHH, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab, Cerablus, ve Azez ilçelerindeki iyilik mağazalarında "yetim çocukları giydirme" projesi başlattı.

Suriye'de ramazan ayı boyunca yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, ramazanın son günlerinde ise başlattığı kıyafet yardımı kampanyasıyla yetim ve ailelerini mutlu etti.

Yarın son bulacak proje kapsamında 8 binden fazla yetim ve aile fertleri ücretsiz bayramlık elbise giymenin mutluluğunu yaşayacak.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan elbiselerin eşlerini kaybetmiş kadınlar için açılan terzilik atölyelerinde üretildiğini belirtti.

"Çocuklarım İHH sayesinde bayram sevincini yaşayacak"

İyilik mağazalarından yetimleri için elbise seçen Üm Muhammed, "9 yıl önce Hama'dan göç ederek Azez'de yaşamaya başladım. 3 çocuğumla Azez'de kampta yaşıyorum. İHH'nin yetim giydirme projelerinden faydalandım. Elbiseler çok güzel, çocuklarım İHH sayesinde bayram sevincini yaşayacak." ifadelerini kullandı.

İki çocuğuyla kampta yaşamını sürdüren Üm Ali'de bayramlık sevincini çocuklarına yaşattığı için İHH'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan